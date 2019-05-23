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Twitter kullanıcısı Alisha adındaki kadın, havuza girdiğinde bikinisinden boya aktığını görünce, firma ile iletişime geçti. Firmanın verdiği cevap viral olacak cinstendi. Perakendeci, bu mayoların 'sadece havuz başında poz' için uygun olduğunu söyledi.



Twitter gönderisi 17.600'den fazla retweet ve 54.000 beğeni topladı ve yüzlerce kişi Alisha'nın hayal kırıklığı hakkında yorum yaptı.Binlerce yorum alan gönderide müşteriler firmaya 'peki nasıl yıkamalıyız?' sorusunu yöneltti. Bir diğer kullanıcı da 'peki terleyince ne oluyor, maviye mi dönüyoruz?' diye sordu.