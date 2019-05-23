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Ne havuza, ne de denize girilen bu bikini ne işe yarıyor? 23 Mayıs 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

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Bu bikini ile havuza veya denize girilmiyor, sadece poz vermek için kullanılıyor. Aksi takdirde bikiniden sızan boyaların aktığını, vücudunuzu boyadığını görebilirsiniz.
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Sadece kadın kıyafetleri üzerine satış yapan online alışveriş firması Pretty Little Thing, 386 TL değerindeki bikinileri 'havuz ya da denizde giymek için değil, poz vermek için sattıklarını' söylüyor. Bu açıklama ise bir müşterinin şikayeti üzerine yapılıyor.