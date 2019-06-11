Foto Galeri Haber Yaşam Kültür-Sanat Çevre Gezi Spor Doğa ve İnsan

Popüler mobil oyun PUBG, geçtiğimiz ay 146 milyon dolar gelir elde etti 11 Haziran 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
1

Son günlerin en popüler oyunu oyunlarından PUBG, geçtiğimiz ay elde ettiği 146 milyon dolar gelirle en çok hasılat sağlayan mobil oyun oldu.
Haber görseli
2
Teknoloji haberleri sitesi The Verge'nin haberine göre, 100 milyondan fazla aylık oyuncu sayısıyla dünyanın en çok oynanan oyunlarından olan PUBG, geçen ay 146 milyon dolardan fazla gelir sağlayarak en çok hasılat sağlayan mobil oyun oldu.