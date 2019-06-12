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Yer Edirne: Lavanta tarlasında yoga sonra mesai 12 Haziran 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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Edirne'de başlayan "Edirne Lavanta Tarla Günleri" kapsamında bir grup, lavanta tarlasında yoga yaptı
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Edirne'de dün başlayan "Edirne Lavanta Tarla Günleri" kapsamında bir grup lavanta tarlasında yoga yaptı. Sabah erkenden yoga yapan grup daha sonra mesailerine başladı.