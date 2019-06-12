6

Lavanta kokusunun faydalı olduğunu anlatan Kocabaş da "15 kişilik ekibimizle etkinliğimizi gerçekleştirdik. Seansımız bir saat sürdü. Lavanta tarlasında olduğumuz için çok mutluyuz. Kokusu güzel, stresimizi aldı. Herkese önerim sabah yoga yapmayı tercih edin, hayatınıza yogayı sokun." diye konuştu.

