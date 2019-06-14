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Güney Afrika'da bir gecekondu eylemi sırasında çocuğunu evin çatısından atan baba, hapse girmekten kurtuldu.



38 yaşında olduğu belirtilen baba, Joe Slovo kasabasında yasadışı yerleşimlerin yıkılması için gelen ekibe direnirken, bir yaşındaki bebeğini çatıdan fırlatmış, minik bebek şans eseri polisler tarafından havada yakalanmıştı.