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Bebeğini aşağı atmıştı, cezası belli oldu 14 Haziran 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Güney Afrika'da bir gecekondu eylemi sırasında çocuğunu evin çatısından atan baba, hapse girmekten kurtuldu.

38 yaşında olduğu belirtilen baba, Joe Slovo kasabasında yasadışı yerleşimlerin yıkılması için gelen ekibe direnirken, bir yaşındaki bebeğini çatıdan fırlatmış, minik bebek şans eseri polisler tarafından havada yakalanmıştı.
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Cinayete teşebbüs suçlamasıyla hâkim karşısına çıkan baba, çocuğa yönelik istismar suçunu kabul ederek hapse girmekten kurtuldu.

Hâkim, babaya bir yıl hapis verirken,cezayı erteledi ve 265 pound (yaklaşık 1600 lira) para cezasına hükmetti.