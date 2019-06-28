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'ÇOK EĞLENCELİ VE ETKİLEYİCİ BİR ŞOVDU'



Şovu ailesiyle izlemeye gelen Ada Cemre Memiş, çok beğendiğini ve deniz kızlarını çok sevdiğini belirtti. Ada Cemre'nin babası Mustafa Kemal Memiş, "Antalya'da yaşıyoruz. Kızımız Ada Cemre deniz kızlarını çok seviyor. Biz de bu fırsatı değerlendirerek Türkiye'de ilk defa yapılan bu şovu ziyaret ettik. Çok eğlenceli ve etkileyici bir şovdu. Yani bir masalın çocuklar için gerçekleştirilmesi gibi. Daha yaygın bir şekilde yapılması faydalı olur" diye konuştu. Anne Sebihan Yıldız Memiş de şunları söyledi:



"Kızım deniz kızlarını çok seviyor. Hatta onların gerçek olduğuna inanıyor. Ben de onun hayalini gerçekleştirmek istedim ve çok hoşumuza gitti. Başta kızım olmak üzere hepimiz çok beğendik. Gerçekten güzeller. Bütün ekibi tebrik ediyorum."