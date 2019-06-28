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Yunuslar gitti, deniz kızları geldi 28 Haziran 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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Antalya'nın Kemer ilçesinde bir su parkı, hayvan hakları konusunda farkındalık amacıyla yunus gösterilerini iptal etti. 'Deniz kızı Akvatoryumu' adıyla yeniden düzenlenen havuzda özel deniz kızı kıyafeti giyen kadınların yer aldığı şov, yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu.
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Kemer'e bağlı Kiriş Mahallesi'nde bulunan Dolusu Parkı'nda, yunuslara özgürlük isteyen hayvan hakları savunucuları ve vatandaşların karşı çıktığı yunus gösterileri iptal edildi. Yunus gösterilerini organize eden firmayla sözleşmesini fesheden su parkında, bu yıl yunusların yerini deniz kızları aldı. Parkta yunusların gösteri yaptığı havuz 'Deniz kızı Akvatoryumu' adıyla yeniden düzenlendi. Burada özel deniz kızı kıyafeti giyen 11 su dansçısı kadın, yerli ve yabancı turistlere şov yapmaya başladı. 5 metre derinlikte havuzda şovlarını yapan deniz kızlarının gösterisi, yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Yaklaşık 1 saat süren gösterinin ardından isteyen turistler deniz kızlarıyla yarım saat birlikte yüzebiliyor. Deniz kızı şovunda 'Minik deniz kızı' adlı tiyatral gösteri sunuluyor.