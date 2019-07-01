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Toklu, "Askerde binbaşının masasındaki uçağın maketini yaparken, beni merak sarmasıyla başladım. Daha güzelini ve daha iyisini yapabilmem için şartlarım yeterli değil; ancak kendi imkanlarımla 1991'de ilk sergimi açtım. Bunlar sıradan eser değiller. Taştan, demirden, bakırdan ve ağaçtan her çeşit eserleri yaptık.