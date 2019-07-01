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16 bin 500 taşla;UNESCO listesi 1 Temmuz 2019, Pazartesi (DHA)

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Malatya'da, inşaat ustası Ramazan Toklu (55), topladığı 16 bin 500 taş ile 33 yılda UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan eserlerin minyatürünü yaptı.
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Kentte inşaat ustalığı ve aşçılık yaparak, geçimini sağlayan Ramazan Toklu'nun minyatüre ilgisi, 1986 yılında askerlik yaptığı Konya'da başladı. Tahtadan 33 yıl önce yaptığı uçak yapan ve el işi minyatürlerini zamanla geliştiren Toklu, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ndeki eserlerin minyatürlerini yaptı.