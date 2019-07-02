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Zaman içinde atmosferin zarar görmesi ile birlikte güneş ışınlarının özellikle yazın vücudumuza vermiş olduğu zararlardan bahseden Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz aynı zamanda bronzlaşmanın artık sağlıklı olmadığına dair uyarılarda bulundu.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz Güneş Işınları içerisinde UVA, UVB ve UVC olmak üzere üç farklı Ultraviyole (UV) ışını bulunduğunu söyledi. Güneş yanıklarının özellikle UVB maruziyeti sonrası oluştuğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, buna bağlı olarak da deride kızarıklık, ağrı ve ödem oluşumunun birinci derece yanık olarak adlandırıldığını, daha uzun süreli hasarlarda ise içi su dolu kabarcıkların oluştuğunu ve cilt yanığının artık ikinci derece yanık durumuna geldiğini ifade etti.