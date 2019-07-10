4

Birçok kez canlı balina gördüğünü anlatan Kırımşelioğlu, “Ölü balina hiç görmemiştim. Uzun zamandır suyun içinde kalmış. Etrafa çok kötü koku yayılıyor. Üzücü bir olay. Balinalar denizin güzel canlılarından. Böyle şeylerin yaşanmaması lazım.” dedi.