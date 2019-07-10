Foto Galeri Haber Yaşam Kültür-Sanat Çevre Gezi Spor Doğa ve İnsan

Fethiye'de ölü balina karaya vurdu! 10 Temmuz 2019, Çarşamba (İHA)

Haber görseli
1
Muğla’nın Fethiye ilçesinde sahile yaklaşık 3 metre uzunluğunda ölü balina vurdu. Sahilde balinayı gören yerli ver yabancı turistler telefonlarına sarıldı.
Haber görseli
2
Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak Koyu açıklarında yaklaşık 3 metre uzunluğundaki ölü balinayı görenler yetkililere haber verdi. Kıdrak Koyu'na gelen Orman İşletme Müdürlüğü, Fethiye Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından balina Fethiye Belediyesine ait kepçe yardımıyla kamyonete yüklenerek, boş bir alana gömülmek üzere götürüldü.