'Sapık' skandalı büyüyor! 28 takvim kızıyla VIP parti
'Sapık' skandalı büyüyor! 28 takvim kızıyla VIP parti
11 Temmuz 2019, Perşembe
cumhuriyet.com.tr
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Küçük yaştaki kızlara yönelik cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan ABD'li milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'in 1992 yılında, bugün ABD Başkanı olan Donald Trump'ın 28 takvim kızı ile düzenlediği bir partiye katıldığı ortaya çıktı.
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DailyMail'de yer alan habere göre Epstein, organizasyonun davetsiz misafiri olarak partide yer aldı.
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Trump'ın Florida eyaletindeki Mar-a-Logo Malikanesi'nde düzenlenen parti hakkında yıllar sonra konuşan takvim kızı yarışması American Dream Enterprise'ın yapımcısı George Houraney, Epstein ve Trump'ın partideki tek davetliler olduğunu söyledi.
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Partiden hemen önce Trump ve Epstein'e, "Parti için birkaç yarışmacı ayarladım. Bu gece kim gelmek ister? 28 kız olacak" soran Houraney, Trump ve Epstein'in olumlu yanıt veren tek isimler olduğunu belirtti.
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İlerleyen yıllarda Trump ve Epstein arasındaki arkadaşlık farklı bir noktaya evrildi ve Epstein, Trump'a bugünkü eşi olan Melania Trump'ı 2000 yılında Mar-a-Lago'da tanıştırdı.