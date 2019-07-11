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'Sapık' skandalı büyüyor! 28 takvim kızıyla VIP parti 11 Temmuz 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr

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Küçük yaştaki kızlara yönelik cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan ABD'li milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'in 1992 yılında, bugün ABD Başkanı olan Donald Trump'ın 28 takvim kızı ile düzenlediği bir partiye katıldığı ortaya çıktı.
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DailyMail'de yer alan habere göre Epstein, organizasyonun davetsiz misafiri olarak partide yer aldı.