'Tosuncuk'un yat sefası fotoğraflarının sırrı çözüldü
'Tosuncuk'un yat sefası fotoğraflarının sırrı çözüldü
12 Temmuz 2019, Cuma
cumhuriyet.com.tr
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Çiftlik Bank dolandırcılığının bir numaralı ismi firari sanık Mehmet Aydın'ın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan fotoğraflarının sırrı çözüldü.
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Antalya polisi yaptığı araştırmada, fotoğrafların Antalya'nın tatil bölgesinde çekildiğini tespit etti. İncelemede Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçmadan ve polis tarafından aranmadan önce Antalya'da eşiyle tatil yaptığı ve bu fotoğraflarında o zaman çekildiği tespit edildi.
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Tekne sefası yaparken çekilmiş son fotoğraflarının basına yansımasıyla birlikte 'Tosunluk Türkiye'de mi' tartışmasını başlatanlar fotoğraftaki detayların izini sürerek Mehmet Aydın'ın lüks yaşamını ülkede sürdürüyor olabileceğini iddia etmişti.
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Fotoğraflardaki detaylarda Türkiye'ye özgü pek çok işaret ortaya koyulmuş, teknedeki ıslak mendilden, televizyon kumandasına kadar pek çok ayrıntıya dikkat çekilmişti.
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Antalya polisinin araştırması da tartışmalara son nokta koydu.