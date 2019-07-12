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Antalya polisi yaptığı araştırmada, fotoğrafların Antalya'nın tatil bölgesinde çekildiğini tespit etti. İncelemede Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçmadan ve polis tarafından aranmadan önce Antalya'da eşiyle tatil yaptığı ve bu fotoğraflarında o zaman çekildiği tespit edildi.