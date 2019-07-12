Windows 10'da 'şifresiz' dönem
Windows 10'da 'şifresiz' dönem
12 Temmuz 2019, Cuma
cumhuriyet.com.tr
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ABD merkezli teknoloji devi Microsft, Windows 10'da şifresiz oturum açma peşinde
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Şirketin Windows 10 Insider Önizleme sürümünde ortaya çıkan yeni özellik, Windows'a parolasız oturum açma yeteneği kazandırıyor.
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Söz konusu özelliği kullanabilmek için ise öncelikle Ayarlar > Hesaplar > Oturum Açma seçeneklerini izlemesi gereken kullanıcılar, sonrasında 'Cihazınızı parolasız yapın' seçeneğini işaretlemesi yeterli.
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Parolasız oturum açma özelliğinin aktif olmasıyla birlikte Microsoft hesapları parmak izi algılama, PIN kodu ve Windows Hello kapsamında yüz tanıma uygulamasına otomatik geçiş yapacak.
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Test sürecinin sona ermesiyle birlikte yeni özelliğin ilerleyen haftalarda tüm Windows 10 kullanıcılarına sunulması bekleniyor.