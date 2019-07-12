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Windows 10'da 'şifresiz' dönem 12 Temmuz 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr

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ABD merkezli teknoloji devi Microsft, Windows 10'da şifresiz oturum açma peşinde
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Şirketin Windows 10 Insider Önizleme sürümünde ortaya çıkan yeni özellik, Windows'a parolasız oturum açma yeteneği kazandırıyor.