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Öte yandan zaman zaman Tepeköy ve Yörükali gibi bölgelerde fayton ahırlarının yakınlarında, kimi orman bölgelerinde ya da eski çöplük alanlarında ölen atlar kayıt dışı gömülüyor. Kayıtsız gömülen denize ya da ormana bırakılan ölü atlar da eklendiğinde resmi verilerin ötesinde bir sayıya ulaşılıyor.



İşte Vedat Arık'ın objektifinden Adalar'daki fayton zulmü...