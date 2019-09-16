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Kar hırsıyla ölüyor, kayıtsız gömülüyorlar - FOTO GALERİ 16 Eylül 2019, Pazartesi cumhuriyet.com.tr

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Ortalama 20-25 yıl olan atların ömrü Adalar’da 2-3 yıla kadar kısalıyor. Büyükada’da ölen atların önemli bir bölümü Adalar Belediyesi tarafından Aya Nikola Kilisesi önündeki araziye gömülüyor. Öte yandan kayıt dışı gömülen atlar da bilinen ama gizlenen bir gerçek...
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İstanbul Adalar’da tüm tepkilere rağmen faytonlarda çalıştırılan atların ölümleri devam ediyor. Adalar Belediyesi kayıtlarına göre, 2019’da geride kalan 8.5 aylık dönemde Büyükada’da yaklaşık 170 at öldü. Büyükada’da ölen atların büyük bölümü Adalar Belediyesi tarafından Aya Nikola Kilisesi önündeki belediye atölyesinin bitişiğindeki araziye gömülüyor