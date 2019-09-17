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Kırıkkale’de Emine Bulut (38) eski eşi tarafından 18 Ağustos’ta 10 yaşındaki kızının yanında bıçaklanarak öldürüldü. Emine Bulut’un son nefesinde “Ölmek istemiyorum” diye haykırması, kendisine sarılan kızının da “Anne ne olur ölme” diye ağlaması yürekleri dağladı. Fransa’da kadın cinayetlerini protesto eden bir grup da Emine Bulut’u unutmadı.