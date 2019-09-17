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Emine Bulut’un adı Louvre Müzesi’nde 17 Eylül 2019, Salı cumhuriyet.com.tr

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Paris’te Louvre Müzesi’nin piramidine, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut’un adı ve “Ölmek istemiyorum” haykırışı Fransızca olarak yazıldı.
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Kırıkkale’de Emine Bulut (38) eski eşi tarafından 18 Ağustos’ta 10 yaşındaki kızının yanında bıçaklanarak öldürüldü. Emine Bulut’un son nefesinde “Ölmek istemiyorum” diye haykırması, kendisine sarılan kızının da “Anne ne olur ölme” diye ağlaması yürekleri dağladı. Fransa’da kadın cinayetlerini protesto eden bir grup da Emine Bulut’u unutmadı.