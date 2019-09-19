Alerjik hastalara sonbahar uyarısı 19 Eylül 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr
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Polenler, alerjik kişilerde, ani gelişen tekrarlayıcı hapşırıklar, burun akıntısı veya tıkanması, burun ve damakta kaşıntı ve geniz akıntısı gibi belirtiler gösterebiliyor. Bazı kişilerde ise astım şeklinde görülebiliyor. Bu tip alerjilerin ilkbahar döneminde sık görüldüğü düşünülse de sonbahar aylarında da sıkça yaşanıyor. Peki, alerjilerden korunmak için neler yapmak gerekiyor? Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mübeccel Akman, sonbahar mevsiminde görülen alerjiler hakkında açıklamalarda bulundu.
Solunum sistemi, burundan başlayarak geniz, bademcikler, nefes borusu, bronşlar ve akciğerlerden oluşur. Mevsim dönüşüyle birlikte görülen yaprak dökülmeleri, yağışlarla birlikte küf sporları ve yabani ot polenlerinde artış yaşanması ve tozların çoğalması gibi değişimler solunum sistemini etkiler. Fakat ev ve diğer yaşam alanlarında yapılacak bazı değişiklikler alerjilerden korunmayı mümkün kılabilir.
Solunum sistemi, burundan başlayarak geniz, bademcikler, nefes borusu, bronşlar ve akciğerlerden oluşur. Mevsim dönüşüyle birlikte görülen yaprak dökülmeleri, yağışlarla birlikte küf sporları ve yabani ot polenlerinde artış yaşanması ve tozların çoğalması gibi değişimler solunum sistemini etkiler. Fakat ev ve diğer yaşam alanlarında yapılacak bazı değişiklikler alerjilerden korunmayı mümkün kılabilir.
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Tıkanıklık burun alerjisinin belirtisi olabilir
Soluduğumuz hava öncelikli olarak burun kanalları tarafından karşılandığı için mevsim geçişlerinde alerji sorunları baş gösterebilir. Toplumda en sık görülen hastalıklardan biri olan burun alerjilerine, alerjik rinit ismi verilir. Su gibi devamlı burun akıntısı, burunda tıkanıklık, kaşıntı ve hapşırma nöbetleriyle kendini gösteren bu hastalık, özellikle nemli ve rüzgarlı havalarda artan polen miktarıyla daha da artabilir.
Soluduğumuz hava öncelikli olarak burun kanalları tarafından karşılandığı için mevsim geçişlerinde alerji sorunları baş gösterebilir. Toplumda en sık görülen hastalıklardan biri olan burun alerjilerine, alerjik rinit ismi verilir. Su gibi devamlı burun akıntısı, burunda tıkanıklık, kaşıntı ve hapşırma nöbetleriyle kendini gösteren bu hastalık, özellikle nemli ve rüzgarlı havalarda artan polen miktarıyla daha da artabilir.