1

Polenler, alerjik kişilerde, ani gelişen tekrarlayıcı hapşırıklar, burun akıntısı veya tıkanması, burun ve damakta kaşıntı ve geniz akıntısı gibi belirtiler gösterebiliyor. Bazı kişilerde ise astım şeklinde görülebiliyor. Bu tip alerjilerin ilkbahar döneminde sık görüldüğü düşünülse de sonbahar aylarında da sıkça yaşanıyor. Peki, alerjilerden korunmak için neler yapmak gerekiyor? Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mübeccel Akman, sonbahar mevsiminde görülen alerjiler hakkında açıklamalarda bulundu.



Solunum sistemi, burundan başlayarak geniz, bademcikler, nefes borusu, bronşlar ve akciğerlerden oluşur. Mevsim dönüşüyle birlikte görülen yaprak dökülmeleri, yağışlarla birlikte küf sporları ve yabani ot polenlerinde artış yaşanması ve tozların çoğalması gibi değişimler solunum sistemini etkiler. Fakat ev ve diğer yaşam alanlarında yapılacak bazı değişiklikler alerjilerden korunmayı mümkün kılabilir.