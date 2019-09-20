1

Alzheimer hastalığına bağlı beyin hasarının hastalarda ilk belirtilerin ortaya çıkmasından 10-20 yıl önce oluşmaya başladığını biliyor muydunuz? Çağın korkulu hastalığında belirtiler oturduktan sonra beyin hasarını geriye çevirmek bugün için mümkün değil; ancak önlem almak mümkün! Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Seçkin “Ülkemizde 600 binin üzerinde Alzheimer hastası bulunmakta ve Alzheimer dışı demanslarla birlikte bu sayı bir milyona yaklaşmaktadır. Hastalıkta en önemli risk faktörü ileri yaş olduğundan, ilerleyen ortalama yaşam süresi ile birlikte yeterince uzun yaşarsak hepimiz Alzheimer hastası olma riskini taşıyoruz. Alzheimer hastalığı ile belirtiler ortaya çıkmadan önce savaşmaya başlamak gerekir” diyor. Günümüzde beyin sağlığı konusunda yeterli farkındalık oluşmamasından dolayı, iç organlarına göre beyni çok daha fazla yaşlanmış olan bireylerin sayısında artış olduğunu belirten Dr. Mustafa Seçkin, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında yaptığı açıklamada, bu tehlikeli hastalıktan korunmanın 6 etkili yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.