Alzheimer hastalığından korunmanın 6 etkili yolu 20 Eylül 2019, Cuma cumhuriyet.com.tr
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Alzheimer hastalığına bağlı beyin hasarının hastalarda ilk belirtilerin ortaya çıkmasından 10-20 yıl önce oluşmaya başladığını biliyor muydunuz? Çağın korkulu hastalığında belirtiler oturduktan sonra beyin hasarını geriye çevirmek bugün için mümkün değil; ancak önlem almak mümkün! Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Seçkin “Ülkemizde 600 binin üzerinde Alzheimer hastası bulunmakta ve Alzheimer dışı demanslarla birlikte bu sayı bir milyona yaklaşmaktadır. Hastalıkta en önemli risk faktörü ileri yaş olduğundan, ilerleyen ortalama yaşam süresi ile birlikte yeterince uzun yaşarsak hepimiz Alzheimer hastası olma riskini taşıyoruz. Alzheimer hastalığı ile belirtiler ortaya çıkmadan önce savaşmaya başlamak gerekir” diyor. Günümüzde beyin sağlığı konusunda yeterli farkındalık oluşmamasından dolayı, iç organlarına göre beyni çok daha fazla yaşlanmış olan bireylerin sayısında artış olduğunu belirten Dr. Mustafa Seçkin, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında yaptığı açıklamada, bu tehlikeli hastalıktan korunmanın 6 etkili yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
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Rutin kontrolü ihmal etmeyin
Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Seçkin “Alzheimer hastalığından korunmak öncelikle hastalık hakkında farkındalık oluşturmayla başlar. Hastalığın erken dönemde tanınması için henüz belirtiler çok hafifken -hatta henüz hiçbir belirti yokken- rutin kontrolün bir parçası olarak bir nöroloji uzmanına danışılması gerekir” diyor. Belirtiler ortaya çıktıktan sonra ise hastalarda doğru tedaviyle fonksiyonel kapasiteyi ve yaşam kalitesini uzun süre korumak mümkün.
Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Seçkin “Alzheimer hastalığından korunmak öncelikle hastalık hakkında farkındalık oluşturmayla başlar. Hastalığın erken dönemde tanınması için henüz belirtiler çok hafifken -hatta henüz hiçbir belirti yokken- rutin kontrolün bir parçası olarak bir nöroloji uzmanına danışılması gerekir” diyor. Belirtiler ortaya çıktıktan sonra ise hastalarda doğru tedaviyle fonksiyonel kapasiteyi ve yaşam kalitesini uzun süre korumak mümkün.