Harbiye'de 'Tarkan zamanı'
Harbiye'de 'Tarkan zamanı'
21 Eylül 2019, Cumartesi
cumhuriyet.com.tr
1
Tarkan, Açıkhava konserlerine iki yılın ardından coşkuyla başladı.
2
Tarkan, Açıkhava maratonuna “Çok özlemişim seni Harbiye. Sağanak yağmura rağmen, beni bu gece yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Ben de sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Harbiye geleneğimizi bu sene de devam ettiriyoruz” sözleriyle başladı.
/Archive/2019/9/21/1590877_resource/1569029274_Tarkan_Harbiye_A____khava_1._G__n_IMGL8096.JPG
3
Tarkan, 2 yıllık aranın ardından her yıl heyecanla beklenen ve 6 gece süren Açıkhava maratonu dün gerçekleştirilen ilk konseri ile başladı. Gece boyunca yağan yağmura rağmen Açıkhava’yı dolduran sevenlerinin şarkılara tek bir ağızdan eşlik ettiği konserde Tarkan, “Dudu”, “Kış Güneşi”, “Hepsi Senin mi?” gibi klasikleşen pop şarkılarının yanı sıra son albümünden “Yolla”, “Biz Çocukken”, “Çok Ağladım” gibi şarkılarını da seslendirdi.
/Archive/2019/9/21/1590877_resource/1569031315_Tarkan_Harbiye_A____khava_1._G__n_MG_8856.JPG
4
İki yıllık aranın ardından Harbiye Açıkhava’ya geri dönen Tarkan, sahneye geçmişten günümüze kliplerinden görüntülerin yer aldığı özel bir açılış videosunun ardından “Yolla” şarkısını seslendirerek başlangıç yaptı.
/Archive/2019/9/21/1590877_resource/1569031330_Tarkan_Harbiye_A____khava_1._G__n_IMGL8942.JPG
5
Eski ve yeni şarkılarının yer aldığı repertuvar ile sevenlerinin karşısına çıkan Tarkan, gecede 22 şarkı seslendirdi.
/Archive/2019/9/21/1590877_resource/1569031345_Tarkan_Harbiye_A____khava_1._G__n_IMGL8816.JPG
6
Tarkan, konserin ikinci bölümünde klasik gitar eşliğinde “Unutmamalı”, “Gülümse Kaderine”, “Vazgeçemem” gibi şarkılarını akustik olarak seslendirdi.
/Archive/2019/9/21/1590877_resource/1569031351_Tarkan_Harbiye_A____khava_1._G__n_MG_8706.JPG
7
Konser sonunda yoğun istek üzerine tekrar sahneye dönen Tarkan, “Kedi Gibi” şarkısı ile Açıkhava’daki ilk gecesini sonlandırdı.
/Archive/2019/9/21/1590877_resource/1569031358_Tarkan_Harbiye_A____khava_1._G__n_MG_8747.JPG
8
Tarkan, 21, 23, 24, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenleri ile buluşacak.