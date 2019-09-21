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Harbiye'de 'Tarkan zamanı' 21 Eylül 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr

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Tarkan, Açıkhava konserlerine iki yılın ardından coşkuyla başladı.
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Tarkan, Açıkhava maratonuna “Çok özlemişim seni Harbiye. Sağanak yağmura rağmen, beni bu gece yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Ben de sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Harbiye geleneğimizi bu sene de devam ettiriyoruz” sözleriyle başladı.