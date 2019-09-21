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Tarkan, Açıkhava maratonuna “Çok özlemişim seni Harbiye. Sağanak yağmura rağmen, beni bu gece yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Ben de sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Harbiye geleneğimizi bu sene de devam ettiriyoruz” sözleriyle başladı.