Anne adayları dikkat! 22 Eylül 2019, Pazar cumhuriyet.com.tr
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Şüphesiz bebeğinizi sağlıklı ve en iyi şekilde dünyaya getirmek için her detaya önem veriyor, aklınıza takılan soruların yanıtlarını bulabilmek için ya uzmana danışıyor ya arkadaş çevrenize soruyor ya da internetin karşısına geçiyorsunuz. Ancak arkadaş çevresi veya internetten alacağınız yanıtlar çoğu zaman güvenilir bilgiler olmayıp hem sizin hem bebeğinizin sağlığını tehlikeye atabilir. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Filiz Candan Topuz, hamilelikte merak edilen 10 soruyu yanıtladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
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Uyku pozisyonu
7. aydan önce nasıl rahat ediyorsanız o şekilde yatabilirsiniz ama 7. aydan sonra sol yana yatarak uyuyun. Zira kalbe kanın dönmesi daha rahat oluyor, ana atardamar yani aort üzerindeki bası azalıyor. Aksi takdirde bebeğin basısına bağlı olarak nefesiniz daralabilir.
7. aydan önce nasıl rahat ediyorsanız o şekilde yatabilirsiniz ama 7. aydan sonra sol yana yatarak uyuyun. Zira kalbe kanın dönmesi daha rahat oluyor, ana atardamar yani aort üzerindeki bası azalıyor. Aksi takdirde bebeğin basısına bağlı olarak nefesiniz daralabilir.