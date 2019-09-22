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Şüphesiz bebeğinizi sağlıklı ve en iyi şekilde dünyaya getirmek için her detaya önem veriyor, aklınıza takılan soruların yanıtlarını bulabilmek için ya uzmana danışıyor ya arkadaş çevrenize soruyor ya da internetin karşısına geçiyorsunuz. Ancak arkadaş çevresi veya internetten alacağınız yanıtlar çoğu zaman güvenilir bilgiler olmayıp hem sizin hem bebeğinizin sağlığını tehlikeye atabilir. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Filiz Candan Topuz, hamilelikte merak edilen 10 soruyu yanıtladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.