Dikkat! Uzmanlar uyardı 6 Ekim 2019, Pazar cumhuriyet.com.tr
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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Kulak Burun Boğaz (KBB) Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Yaprak, kulak çöpünün sadece duştan sonra dış kulak ya da kulak kepçesindeki suyu almak için kullanılması gerektiğini belirterek, "Dış kulak yolu salgısı kir ve bu sağlıklı kulağın ürettiği bir salgıdır. Kulak kiri, hastada eğer işitme kaybı oluşturmuyorsa, yoğun kaşıntı yapmıyorsa temizlemesine gerek yok. Dış kulak yoluna ve salgısına iyi davranmak gerekiyor. Kir, ‘illaki oradan çıkarılması gerekiyor’ diye bir şey yok. Bu toplum tarafından doğru bilinen yanlış" dedi.
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Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Yaprak, toplumda yoğun bir kullanımı olan kulak çöpüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hastalara kulak çöpü kullanımını önermediklerini ifade eden Yaprak, kulak çöplerinin sağlıklı bir ürün olmadığını kaydetti. Kulak çöplerinin duştan sonra dış kulak yolunda ve kulak kepçesindeki kalan suyu almak için kullanılabileceğini söyleyen Yaprak, kulak içine çöpün uygulanmaması gerektiğini açıkladı. Yaprak, “Çöpler, kulak kiri denilen dış kulak yolu salgısını daha ileriye itebilir. İşitmeyi engelleyebildiği gibi, kontrolsüz temizlemede ise kulak zarında bir hasar oluşturabilir. Bu işitme kayıplarına, ciddi travmalara neden olabilir. Dış kulak yolunu geçip orta kulağa ulaşan travmalarda kemikçik zincir hasarı yüzü hareket ettirdiğinizde sinir orta kulaktan geçiyor. Buna biz fasiyal sinir diyoruz. Fasiyal sinir hasarına neden olarak, yüz felci bile oluşturabilir” dedi.
Kulak temizlenmesinin mecburi olmadığının altını çizen Neslihan Yaprak, kulak kirinin rahatsızlık vermediği sürece temizlenmemesi gerektiğine dikkat çekti.
Kulak temizlenmesinin mecburi olmadığının altını çizen Neslihan Yaprak, kulak kirinin rahatsızlık vermediği sürece temizlenmemesi gerektiğine dikkat çekti.