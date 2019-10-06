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“Hastalar bundan uzak durmak zorunda”

Hastaların başvurduğu şikayetlere değinen KBB Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Yaprak şöyle konuştu:

“Hastalar bize ‘5-6 aydır kulağımı temizlettirmedim, yıkattırmadım. Onun için geldim’ diyerek başvuruyor. İşitme kaybı ve kaşıntıya neden olmuyorsa düzenli bir şekilde kulak temizletmeye ihtiyaç yok. Biz muayene sırasında kulak zarını görmemize neden olan bir kir varsa onu temizliyoruz. İşitme testlerinde de temizliyoruz. Aynı zamanda kulak zarına örgü tığı batırıp, zarda perforasyon dediğimiz delikler oluşturan hastalar gördük. Kürdan, kibrit gibi çöpler kullanılıyor. Kulağının içinde kırılıp, parçaları içinde kalan hastalar çok geliyor. Kulak pamuklarını ileriye itip, pamukların içinde kalmasına sebep olan hastalar görüyoruz. Ya da bir şeyle kulağını kurcalarken yanından geçen yakının çarpmasıyla o kulak çöpü ya da tığ kulak zarına batan hastalar gördük. Gerçekten tehlikeli olabilecek bir şey, hastalar bundan uzak durmak zorunda.”



Ebeveynlere uyarı

Yeni doğan bebeklere kulak çöpünün kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Yaprak, bu konuda ebeveynlere uyarıda bulundu. Yaprak, “Dış kulak yolu bebeklerde daha da dardır. Ebeveynlerin kullanacakları bir pamuk bebekte hasar oluşturabilir. Ayrıca anne sütü ve zeytinyağı yeni doğan bebeklerin kulağına damlatılıyor. Bu Anadolu’da çok yaygındır. Bunu da önermiyoruz. Vücut, gerekli korumayı yapıyor. Biz onu kendi haline bırakırsak işler yoluna girecektir” dedi.

Dr. Neslihan Yaprak, kulağı yabancı cisimle temizlerken o cismin kulakta kalmasının ve kulak kurcalamasına bağlı enfeksiyonun yılda bin hastadan yaklaşık 5’inde görüldüğünü sözlerine ekledi.