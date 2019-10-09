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Oyuncu Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen 80 yaşındaki adamla evlendiği iddia edildi 9 Ekim 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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32 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerika'da tanıştığı kendisinden 48 yaş büyük adamla nikah masasına oturdu. Amerika vatandaşı olmak isteyen Miraloğlu'nun evlendiği kişinin kendisini önce evlat edindiği sonra da birbirlerine aşık olunca evlenme kararı aldıkları iddia edildi.
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Meltem Miraloğlu'nun evliliği hakkında konuşan gazeteci Onur Akay, telefonla bağlandığı televizyon programında Miraloğlu'nun evlendiği kişinin, oyuncuyu önce evlatlık edindiğini sonra da evlenmeye karar verdiklerini anlattı.