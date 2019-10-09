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Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı Patrick'le ile evlendiğini duyuran Akay şunları anlattı: "Bu kişiye önce 'Babam' dedi, sonra 'Kocam' dedi. Patrick bir öğretmen, maddi durumu iyi olan birisi ve Meltem'i evlat ediniyor. Meltem o arada İngilizce dil okuluna gidiyormuş ve bu adama babam diye öpüp sarılıyormuş. Hatta herkes uyarmış 'Bu adamı bu kadar öpme' diye. İlk nikahı kaçırmışlar Patrick, Meltem'i uyandıramamış. Patrick sonra ikinci kez nikah tarihi alınca evlenmişler. Önce evlat edindiğini duyanlar nikahta şahit olmamış. Zaten eyalete olaylı gelip sorunlar yaşadığı için bu adam evlat edinmiş. Hatta Patrick oğlunu bile arayıp 'Kız kardeşin oldu' demiş sonra aşık olup evlilik teklifi etmiş