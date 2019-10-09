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iPhone 11, Pro ve Pro Max modellerinin Türkiye fiyatları açıklandı 9 Ekim 2019, Çarşamba cumhuriyet.com.tr

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Apple'ın web sitesi aracılığı ile iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin Türkiye fiyatlarını açıkladı.
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Apple'ın 10 Eylül tarihinde düzenlediği bir etkinlikle birlikte yeni iPhone modellerini tanıttığını sizlere aktarmıştık. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin ABD fiyatları açıklansa da bugüne kadar ülkemizde hangi fiyat etiketlerine sahip olacakları ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştı.