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Ailenin en büyük ve en pahalı üyesi olan iPhone 11 Pro Max modelinin ülkemizdeki fiyatları ise 64 GB için 11 bin 999, 256 GB için 13 bin 299 ve 512 GB için 14 bin 999 TL olarak belirlendi. Yurt dışındaki fiyatları ile kıyaslandığında arada bir uçurum olduğunu ve 1500 TL'lik IMEI kayıt ücretine rağmen yurt dışından akıllı telefon getirmenin hala mantıklı olduğunu da ekleyelim.