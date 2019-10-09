iPhone 11, Pro ve Pro Max modellerinin Türkiye fiyatları açıklandı
iPhone 11, Pro ve Pro Max modellerinin Türkiye fiyatları açıklandı
9 Ekim 2019, Çarşamba
cumhuriyet.com.tr
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Apple'ın web sitesi aracılığı ile iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin Türkiye fiyatlarını açıkladı.
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Apple'ın 10 Eylül tarihinde düzenlediği bir etkinlikle birlikte yeni iPhone modellerini tanıttığını sizlere aktarmıştık. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin ABD fiyatları açıklansa da bugüne kadar ülkemizde hangi fiyat etiketlerine sahip olacakları ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştı.
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Resmi bir açıklama gelmemesine rağmen geçtiğimiz dönemlerde iPhone modellerinin fiyatlarının sızdırılmaları ile ilgili pek çok haber yapıldığını da hatırlatalım. Bugün ise Apple'ın web sitesi aracılığı ile iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin Türkiye fiyatlarını açıkladı.
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Öncelikle geçtiğimiz ay tanıtılan iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin ABD fiyatlarının sırasıyla 699, 999 ve 1099 dolar olduğunu hatırlatalım. Apple tarafından açıklanan fiyatlara göre ise ailenin en uygun fiyatlı üyesi olan iPhone 11 modelinin ülkemizdeki fiyatları 64 GB için 7 bin 299, 128 GB için 7 bin 749 ve 256 GB için 8 bin 599 TL.
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iPhone XS modelinin yeni versiyonu olarak karşımıza çıkan iPhone 11 Pro modeli ise ülkemizde 10 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. iPhone 11 Pro modelinin 256 GB'lık versiyonu 12 bin 299, 512 GB'lık versiyonu ise 13 bin 999 TL fiyat etiketine sahip olacak.
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Ailenin en büyük ve en pahalı üyesi olan iPhone 11 Pro Max modelinin ülkemizdeki fiyatları ise 64 GB için 11 bin 999, 256 GB için 13 bin 299 ve 512 GB için 14 bin 999 TL olarak belirlendi. Yurt dışındaki fiyatları ile kıyaslandığında arada bir uçurum olduğunu ve 1500 TL'lik IMEI kayıt ücretine rağmen yurt dışından akıllı telefon getirmenin hala mantıklı olduğunu da ekleyelim.
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10 Eylül tarihinde gerçekleşen etkinlikte tanıtılan bir başka model olan Apple Watch Series 5 modelinin Türkiye fiyatının bugün açıklandığını da belirtelim. Apple Watch Series 5 modeli ülkemizde 3 bin 99 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Son olarak iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin 18 Ekim tarihinde ülkemizde satışa sunulacağını da aktaralım.
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