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İelev Özel Ortaokulunda 11 Nisan 2018 Perşembe günü, Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında ünlü fotoğrafçı ve yönetmen Sn. Sadık İNCESU 5 ve 6. sınıf öğrencilerimizle söyleşi yaptı. Nuri Bilge Ceylan ile çekim yaptıkları Mayıs Sıkıntısı film çekimlerinin kamera arkası izlenildi. Söyleşide fotoğraf sanatı ve film çekimi ile ilgili önemli bilgiler veren konuğumuz, öğrencilerimiz tarafından ilgiyle dinlendi.