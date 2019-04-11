2

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken, bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor.Kimi kameralar önünde büyüyor, kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. Selami Şahin'in 23 yaşındaki kızı İrem Şahin kalbini öğretim görevlisi Oliver Tambo'ya kaptırdı.