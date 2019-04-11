'Seninle başım dertte' 11 Nisan 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr
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'Seninle Başım Dertte' şarkısının söz yazarı ve bestecisi Selami Şahin'in 23 yaşındaki kızı İrem Şahin gönlünü öğretim görevlisi Oliver Tambo'ya kaptırdı. Selami Şahin'in bu ilişkiye onay vermediği iddia edildi.
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Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken, bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor.Kimi kameralar önünde büyüyor, kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. Selami Şahin'in 23 yaşındaki kızı İrem Şahin kalbini öğretim görevlisi Oliver Tambo'ya kaptırdı.