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Daha önce Ege'nin Hamsisi, O Hayat Benim, İki Aile ve Aşkın Halleri adlı dizilerle ekranlarımızın karşısına çıkan 47 yaşındaki ünlü oyuncu İclal Aydın, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini açıklayan Aydın, son görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı.



