İclal Aydın'ın son hali görenleri şaşırttı 27 Haziran 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr
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Oyunculuğuyla ekranların sevilen yüzü haline gelen İclal Aydın, sosyal medya hesabından paylaştığı son haliyle takipçilerini şaşkına çevirmeyi başardı.
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Daha önce Ege'nin Hamsisi, O Hayat Benim, İki Aile ve Aşkın Halleri adlı dizilerle ekranlarımızın karşısına çıkan 47 yaşındaki ünlü oyuncu İclal Aydın, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini açıklayan Aydın, son görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı.