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Birçok Japon, balina etinin kültürlerinin önemli bir parçası olduğunu söylüyor. Tokyo'daki en ünlü balina restoranlarından birinin şefi olan Mitsuo Tani, Fransız AFP haber ajansına "Balina etinin kalorisi, sığır etininkinin beşte biri. Kolestrerol seviyesi de 10'da biri kadar. Tavuk etinde iki kat daha fazla yağ var. Ayrıca balina eti demir deposu. Yabancılar bunları bilmiyor" dedi.