Foto Galeri Haber Yaşam Kültür-Sanat Çevre Gezi Spor Doğa ve İnsan

Japonya'da 33 yıl sonra ilk mezat: Balina etinin kilosu 140 dolardan satıldı 6 Temmuz 2019, Cumartesi cumhuriyet.com.tr

Haber görseli
1
Japonya'da hükümetin 33 yıl aradan sonra ticari balina avcılığına izin vermesinden sonra yakalanan iki balinanın etleri, ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen mezatlarda, kilosu 140 dolara (785 TL) satışa çıkarıldı.

Haber görseli
2
Japonya, 30 Haziran'da Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çekilmiş ve hükümet yıl sonuna kadar 227 balinanın avlanmasına izin vermişti. IWC, bazı türlerin neslinin tehlikede olması nedeniyle 1986'da balina avına yasak getirmişti.