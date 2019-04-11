1

Diriliş Ertuğrul’un Ertuğrul’u Engin Altan Düzyatan, önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Burak Özçivit ile karşılaşıp selamlaşmamaları hatırlatılınca Düzyatan, ‘’Burak’la telefonda konuştuk. Aramızda bir sorun yok. Birbirimizi görmemişiz, hepsi bu‘’ yanıtını verdi.