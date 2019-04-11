Engin Altan Düzyatan'dan Burak Özçivit açıklaması 11 Nisan 2019, Perşembe cumhuriyet.com.tr
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Diriliş Ertuğrul’un Ertuğrul’u Engin Altan Düzyatan, önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Burak Özçivit ile karşılaşıp selamlaşmamaları hatırlatılınca Düzyatan, ‘’Burak’la telefonda konuştuk. Aramızda bir sorun yok. Birbirimizi görmemişiz, hepsi bu‘’ yanıtını verdi.
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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyuncu Engin Altan Düzyatan, önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Arkadaşlarıyla Bebek'te bir balıkçıda buluşan Düzyatan, çıkışta objektiflere takıldı.