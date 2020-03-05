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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözlerine Engin Özkoç'un yanıt olarak yaptığı konuşma sonrası Meclis'te arbede yaşandı. AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in sosyal medyadan Engin Özkoç'a dair yaptığı paylaşımlar tepkilere yol açtı.