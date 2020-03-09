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Deneyim ve ileri teknoloji başarıyı artırıyor : Beyin tümörlerinin tedavisinde büyük bir çoğunlukla cerrahi yaklaşımlar tercih ediliyor. Pek çok hasta ameliyat olmaktan korkup, tedaviyi geciktirebiliyor. Ancak doktor deneyimi ve ileri teknolojinin birleşmesi ile beyin tümörü ameliyatlarında yaşanan risk minimuma iniyor. Beyin tümörü ameliyatlarında amaç hastanın tüm vücut fonksiyonları korunarak tümörden kurtulmasının sağlanmasıdır. Beyinde gerçekleştirilen cerrahi işlemlerin çok hassas olması gerekiyor. Cerrahın deneyimi ile birlikte kullanılan ileri teknoloji ürünler beyin tümörü ameliyatlarını daha güvenli hale getiriyor. Beyin tümörü ameliyatlarında özellikle nöronavigasyon ve nöromonitörizasyon teknolojisi ön plana çıkıyor.