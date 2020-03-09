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Beyin tümörü; baş ağrısı, koku alma veya görmede yaşanan sorunlar, kişilik değişiklikleri, kulakta çınlama gibi çok farklı belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Bu belirtiler her zaman beyin tümörü olmasa da zaman kaybetmeden doktora başvurmak hayati önem taşıyabiliyor. Beyin tümörü ameliyatlarında kullanılan ileri teknoloji ise sağlam beyin dokusunu koruyarak hastanın sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesini sağlıyor. Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kaynar, beyin tümörlerinin tedavisi hakkında bilgi verdi.
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Belirtileri ihmal etmeyin: Beyin tümörü beynin içinde bulunduğu bölgeye göre farklı belirtiler verebiliyor. Daha önce yaşanmamış şekilde ortaya çıkan baş ağrıları beyin tümörlerinde en sık rastlanan belirtiler arasında yer alıyor. Beyin tümörleri baş ağrısının yanında; koku alma veya görmede yaşanan sorunlar, kişilik değişiklikleri, kulakta çınlama, unutkanlık, nöbetler, denge sorunları, hormon problemleri gibi çok farklı belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Bu belirtiler farklı rahatsızlıklardan da yaşanabileceği için zaman kaybetmeden doktora gitmek önemli.
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Beyin tümörünün kaynağı önemli: Beyin tümörleri primer yani birincil, sekonder yani ikincil olarak adlandırılıp ikiye ayrılıyor.. Primer tümörler beynin kendi hücrelerinden kaynaklanıyor. Bunlar da iyi ve kötü huylu olarak iki şekilde ortaya çıkıyor. Tümöre müdahale edilmeden önce tipi belirlenmeli, tedavi planlaması buna göre yapılması gerekiyor.
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Deneyim ve ileri teknoloji başarıyı artırıyor : Beyin tümörlerinin tedavisinde büyük bir çoğunlukla cerrahi yaklaşımlar tercih ediliyor. Pek çok hasta ameliyat olmaktan korkup, tedaviyi geciktirebiliyor. Ancak doktor deneyimi ve ileri teknolojinin birleşmesi ile beyin tümörü ameliyatlarında yaşanan risk minimuma iniyor. Beyin tümörü ameliyatlarında amaç hastanın tüm vücut fonksiyonları korunarak tümörden kurtulmasının sağlanmasıdır. Beyinde gerçekleştirilen cerrahi işlemlerin çok hassas olması gerekiyor. Cerrahın deneyimi ile birlikte kullanılan ileri teknoloji ürünler beyin tümörü ameliyatlarını daha güvenli hale getiriyor. Beyin tümörü ameliyatlarında özellikle nöronavigasyon ve nöromonitörizasyon teknolojisi ön plana çıkıyor.
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Beynin haritası ortaya konuluyor: Beyin tümörü ameliyatlarını daha güvenli hale getiren nöromonitörizasyon ve nöronavigasyon teknolojilerinin cerraha ameliyat sırasında güvenli yollar sağlanıyor. Uygulama şu şekilde yapılıyor: Ameliyat öncesi hastanın Manyetik Rezonans(MR) veya Bilgisayarlı Tomografi(BT) görüntüleri alınıyor. Elde edilen bu görüntüler üst üste konularak ameliyatta kullanılan “Nöronavigasyon” cihazına yüklenerek cerrahi ekibe ameliyatın yapılacağı bölgeye ulaşacak en kısa ve güvenli yol haritası çıkartılıyor. Nöromonitörizasyon cihazı ise elektrotlar sayesinde kaslardan alının sinyallerde düşme yaşanması durumunda uyarı veriyor. Felç riskinin fazla olduğu beyin tümörü ameliyatlarında nöromonitörizasyon cihazını kullanılması yaşanabilecek komplikasyonları azaltılıyor.
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