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Oyuncun Burcu Biricik, bir dergiye verdiği röportajda dizi ve film sektörüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kuzgun dizisinde canlandırdığı Dila’nın karakter olarak Burcu’dan farklı olduğunu ancak hikayesi ile çok sevdiği bir iş çıktığını belirten Biricik, önceden canlandırdığı karakterler içerisinde de en çok Hayat Şarkısı dizisindeki Hülya karakterini özlediğini belirtti.
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