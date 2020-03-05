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Kanser hastası olduğunu söyleyerek Haluk Levent ile buluşan genç bir kadının yalan söylediği ortaya çıktı. Levent, olay üzerine hayal kırıklığına uğradığı belirterek tepki gösterdi. Levent, olayın perde arkasını sosyal medya hesabından anlattı. Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü AHBAP Derneği ile ihtiyaç sahibi insanlarla dayanışma gösteren sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sitem etti. Levent’in dayanışma gösterdiği bir kişinin ‘kanser hastasıyım’ beyanının yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu genç kadın ile buluşan Haluk Levent, ona gitar çalmış, sahilde birlikte çay içmişlerdi. Genç kadın, kanser olmadığının anlaşılması üzerine psikolojik sorunları olduğunu ve tedavi gördüğünü söyledi.
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Çoğu zaman gerekli desteği sağlayabilmek adına vaatlerde de bulunan ve bağışçılarına şarkı söylemekten yemek yapmaya kadar geniş bir yelpazede dayanışma örneği sergileyen Levent, yaşadığı psikolojiyi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla gösterdi. 'Yanındayız' Destekçileri de Haluk Levent’in yanında olduklarını belirten yüzlerce yanıtla paylaşıma karşılık verdi. Levent’e aynı yolda devam etmesi yönünde destek veren Twitter kullanıcıları, ‘yanındayız’ mesajları paylaştı. Hayal kırıklığına uğrayan Haluk Levent, yaşadığı süreci sosyal medyadan anlattı. Olayı 17 maddede açıklayan Levent, "Bir karadeniz gezisinde tweet'ler atıyordum, bir vosvos araba ile poz vermiştim. İlk o tweet'in altında görmüştüm onu. 'Abi bir gün ben de gezebilir miyim' gibi, buna benzer bir şeydi. Takipçilerim de etiketliyordu onu devamlı. Saçı yoktu ve bazı fotolarda maske vardı. Onu mutlu etmeliyim diye düşündüm ve irtibat kurdum. 'İzmir'e geldiğimde görüşürüz' dedim .Hatta o tweet attı sonra 'Abi çay içer miyiz?' diye. İzmir'e gittiğimde, söz verdiğim gibi görüştük. Onun istediği gibi kordonda gitar muhabbeti yaptık" ifadelerini kullandı. Levent sözlerine şöyle devam etti: "Şarkılar söyledik ve çayımızı içtik. Bana beyin tümörüyle ilgili problemi olduğunu ve 9 Eylül Araştırma Hastanesi'ne gidip geldiğini söyledi. Ben de 'Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız' dedim. Yani bu kız AHBAP platformuna 'Ben hastayım gelin beni tedavi ettirin' demedi. Yani çok doğal haliyle gelişen bir sohbetti. Daha sonra bir kez daha görüştük tahmin ediyorum bir ay sonra, bir konsere geldi. 'Abi AHBAP'lara ben de katılabilir miyim?' dedi. 'AHBAP'lık için bazı kriterler var, o kriterlerle AHBAP olabilirsin ama seni fahri AHBAP yapalım' dedim.
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