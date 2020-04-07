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• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İstanbul'a iki salgın hastanesi yapılacağını söylemişti. Video konferans yöntemi ile yapılan kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, "Atatürk Havalimanı alanını bin odalı, Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanı da bin odalı hastaneye dönüştüreceğiz. Çalışmaları 45 gün içinde bitireceğiz ve milletimizin hizmetine sunacağız" açıklamalarında bulunmuştu.
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