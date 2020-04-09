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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul Boğazı'nın renginin bugünlerde değiştiğini belirterek, "İstanbul Boğazı'nın rengi bugünlerde turkuazımsı bir hale dönmeye başladı. Bunun asıl nedeni ise 3 gündür poyrazın etkili olmasıdır." dedi.
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"Bu faktörlerden bir tanesi suyun içeriği ve su içindeki canlı veya cansız zerrecikler. Bir diğeri ise atmosferin durumu ve ışığın yansımasıdır. Dolayısıyla deniz yüzeyinin rengi gelen ışığın suda bulunan maddelerle etkileşimi sonucu oluşur. İstanbul Boğazı'nın rengi bugünlerde turkuazımsı bir hale dönmeye başladı. Bunun asıl nedeni ise 3 gündür poyrazın etkili olmasıdır. Poyraz, Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na doğru kuvveti olarak esmektedir. Bu da Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na 'plankton' denilen çok küçük canlıları taşıyor. Bu canlılarda su yüzeyinde çok fazla olunca mavi ışığı emdiği için ışık farklı renklere kayıyor. Bundan dolayı deniz suyu rengi farklı görünüyor."
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