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" En ufak bir ses dahi duymadık. Sabah 06.00 - 09.00 sıralarında olmuş. Esnaf arkadaşlar fark ettiğinde saat 09.00'du. Saat 06.00'da ben balkondaydım ve araçta hiçbir şey yoktu. 2-3 saat içinde aracın tüm elektronik aksamını boşaltmışlar. Memur arkadaşlar geldi. Parmak izi dahi bulamadılar. Aracın içini bezle silerek temizlik yapmışlar. Parmak izi yerine deterjan ve bez izleri çıktı. Zararımız tahminen 50 bin TL'nin üzerinde. İyi ve pahalı cihazları götürmüşler. Aracın içerisindeki tüm elektronik aksam yok. Sadece direksiyonla vites kalmış. Onun da vidalarını sökmüşler ama alamamışlar. İnsanların işe gitme saatinde birileri geçti herhalde. Biz de dişimizden tırnağımızdan arttırarak mal sahibi olmaya çalışıyoruz ama birisi gelip elinizden her şeyi alıp gidiyor. Karakola gidip ifade verip şikayetçi olacağız."