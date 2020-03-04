CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Meclis'teki kavga esnasında aldıgı darbelerle kafasında şişlik oluştuğu ve yüzünde kızarıklıklar olduğu görüldü.
1
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Meclis'teki kavga esnasında aldıgı darbelerle kafasında şişlik oluştuğu ve yüzünde kızarıklıklar olduğu görüldü.
TBMM’deki ateşli grup konuşmalarından sonra akşam saatlerinde yaşanan kavgada CHP’li Engin Özkoç’un kafasında ve yüzünde çeşitli yaralar meydana geldiği görüldü.
1
TBMM’deki ateşli grup konuşmalarından sonra akşam saatlerinde yaşanan kavgada CHP’li Engin Özkoç’un kafasında ve yüzünde çeşitli yaralar meydana geldiği görüldü.
Fotoğraflar: Sözcü- Zekeriya Albayrak
3
Fotoğraflar: Sözcü- Zekeriya Albayrak

Video Haberler