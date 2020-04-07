Sancaktepe’de yapılacak olan salgın hastanesi için çalışmalar başladı.
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Sancaktepe’de yapılacak olan salgın hastanesi için çalışmalar başladı.
. İş makineleri ve kamyonların hastane yapılacak alanda çalışmaları devam ediyor.
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. İş makineleri ve kamyonların hastane yapılacak alanda çalışmaları devam ediyor.
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