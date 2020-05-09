Eczacıbaşı’ndan videolu ‘Anneler Günü’ kutlaması

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 22:33

Eczacıbaşı Spor Kulübü, hazırladığı özel video ile Anneler Günü’nü kutladı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü, Anneler Günü’nü unutmadı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından günün anlam ve önemini anlatan bir video paylaşılarak, Anneler Günü kutlandı.

Paylaşılan videoda kadın voleybolcuların anneleri ile duygusal anlar yaşadığı görüntüler yer aldı.



