100 göçmeni neredeyse çırılçıplak soyarak Türkiye’ye gönderdiler!

06 Mart 2020 Cuma, 17:21

Avrupa hayaliyle Meriç Nehri üzerinden sınırı geçen yaklaşık 100 mülteci, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından yakalanarak, yarı çıplak bir şekilde tekrar Türkiye’ye gönderildi. Türkiye tarafına zorla geçirilen göçmenler, sınırda Türk askeri tarafından alınarak, bölgedeki toplama alanlarına götürüldü. Burada göçmenlere kıyafet, yiyecek ve içecek yardımı yapılırken, Yunanistan güvenlik güçlerinin yaptığı bu hareket ise tepki çekti.



