20 yaş altında kaç çocuk istihdamda yer alıyor?

06 Nisan 2020 Pazartesi, 17:13

dogrulukpayi.com'un haberine göre, TÜİK 15 ila 19 yaş aralığındaki bireylere ait işgücü istatistiklerini, işgücü istatistiklerinin dinamik sorgulama kısmında yer alan “İşgücü İstatistikleri Bölgesel Sonuçları (M)” başlığında açıklıyor. TÜİK’in verilerine göre 15-19 yaş aralığında istihdamda bulunan kişi sayısı 2014’ten 2018 yılına kadar artış göstermiş olsa da 2019 yılında diğer yıllara göre oldukça azalış göstermekte. 2014 yılında 1 milyon 460 bin olan çalışan genç sayısı, 2018 yılında 1 milyon 494 bine kadar yükseliş göstermiş olsa da 2019 yılı ortalamasına göre 1 milyon 385 bine gerilemiş durumda.

5-14 YAŞ ARASINDA KAÇ ÇOCUK ÇALIŞIYOR?

Bunlara ek olarak TÜİK geçtiğimiz günlerde bir de Çocuk İşgücü Araştırması adlı özel konulu bir araştırma yayınladı ve ekonomik faaliyetlerde çalışan 5-17 yaş aralığındaki çocuklara ilişkin temel veriler yayınladı. Bu verilere göre 2019 yılında Türkiye’de 5 ila 11 yaş arasında toplamda 32 bin çocuk, 12 ila 14 yaş aralığında ise 114 bin çocuk ekonomik faaliyette bulunuyor yani çalışıyor.

Sonuç olarak, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni’nin iddia ettiği gibi Türkiye’de 20 yaş altında çalışan çocuk nüfusu 4 milyon değil. TÜİK tarafından paylaşılan resmî verilere göre 15 ila 19 yaş arasında çalışan çocuk sayısı 1 milyon 385 bin, 5 ila 14 yaş arasında çalışan çocuk sayısı ise yaklaşık 144 bin kişi. Yani Türkiye’de 20 yaş altında yaklaşık 1 milyon 529 bin kişi istihdamda bulunuyor.