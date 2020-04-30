23 STÖ’den Diyanet’e uyarı: Anayasal sınırlar içinde hareket et
23 sivil toplum örgütü, “salgın hastalıkların eşçinsellik yüzünden yayıldığını” savunan ve Ankara Barosu ile karşı karşıya gelen Diyanet İşleri Başkanlığı’na sert tepki gösterdi. Açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığı, bir devrimle kurulduğunu gözardı etmeden, sorumlulukları ve Anayasal sınırları içinde hareket etmek zorundadır” denildi.
23 sivil toplum örgütü tarafından imzalanan ortak açıklamada şöyle denildi:
“3 Mart 1924'te çıkartılan üç devrim yasası kapsamında Şer'iye ve Evkaf Vekaleti kapatılarak, Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.
Ancak bugün gelinen noktada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Cumhuriyet kurumu olmaktan uzaklaştığı ve Anayasal görevlerinin dışında hareket ettiği görülmektedir.
Din ve inanç özgürlüğü, Anayasa ve evrensel düzenlemelerle güvence altına alınmıştır.
Diyanet İşleri Başkanlığı din ve inanç özgürlüğü ile ilgili olsun veya olmasın, hukuksal konular dahil olmak üzere her konuda şer'an fetva veren bir kurum niteliğine dönüşmüştür.
Laik hukuk sistemi kurallarını gözeterek görev yapması gereken Diyanet İşleri Başkanlığı, din ve inanç özgürlüğü sömürüsünü ileri noktalara taşımaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı adına özellikle son dönemde yapılan açıklamalar, din ve inanç özgürlüğü sömürüsünü ön plana alan sınır tanımaz bir niteliğe dönüşmüş ve bir hukuk kurumu olan Ankara Barosu'nu da hedef almıştır. Bu hedef alış, anayasanın değiştirilemez nitelikteki maddesinde de güvence altına alınan bir “hukuk devleti”nde kabul edilemez niteliktedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı, bir devrimle kurulduğunu gözardı etmeden, sorumlulukları ve Anayasal sınırları içinde hareket etmek zorundadır.”
AÇIKLAMAYA İMZA ATAN KURUMLAR ŞÖYLE:
ADD Çankaya Şubesi
Alevi Bektaşi Federasyonu
Anadolu Güç Birliği Konfederasyonu
Ankara CUMOK
Ankara Dayanışma Derneği
Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası
Ankara Varto-Der
Avrupa Türk Gazeteciler Birliği Türkiye Temsilciliği
CHP Çankaya İlçe Başkanlığı
Demokratik Alevi Dernekleri Ankara Şubesi
Devrimci 78'liler Federasyonu
Hacıbektaş Eğitim Kültür Derneği
Hünkar Hacıbektaş Veli Kültür, Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Hukukcu Dayanışması
Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şubesi
Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
Sosyal Demokrasi Derneği
Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği
Tüm Emekli-Sen
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