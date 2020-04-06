63 Türk işçi Irak’ta mahsur kaldı

06 Nisan 2020 Pazartesi, 20:54

İstanbul Kapalıçarşı'da kuyumcu dükkanları olan Iraklı bir iş insanının Bağdat'ta yaptırdığı, “Cairo Mall” adlı alışveriş merkezi inşaatında çalışan 63 Türk işçi mahsur kaldı.

Sözcü'de yer alan habere göre ne işçilerin defalarca telefonla ulaştığı Türkiye Bağdat Konsolosluğu, ne de ailelerin CİMER aracılığıyla yaptığı girişimler sonuç verdi.

“BİZ DIŞARI ÇIKAMIYORUZ, KİMSEYİ DE SOKMUYORUZ”

Bağdat'ın Veziriye bölgesindeki inşaatta kalan işçilere Whatsapp üzerinden ulaşıldı. İşçilerin sözcülüğünü üstlenen kalıp ustası İbrahim Tokay, aman zaman kesilen internete rağmen yaşadıklarını şöyle özetledi:

*Dışarı çıkmıyoruz. Dışardan da kimsenin girmesine izin vermiyoruz. Hepimizin sağlığı şu anda iyi. Virüs falan kimsede yok. İnşaatın bodrum katında yatıp kalkıyoruz.

*Burada hepimiz elimizi taşın altına koyduk, kendi imkanlarımızla çuvalla fasülye, un, makarna aldık. Kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.

*Ben kalp hastasıyım. Ailem Adana'da. 4 çocuğum var. Ev kira… En son Aralık ayında gördüm ailemi. Eşimiz çocuklarımız arıyor. Ne zaman geleceksiniz diye soruyor.

Hatay, Adana, Sivas, Diyarbakır, Maraş ve Kars'tan yaşları 22 ile 58 arasındaki 63 işçi yaklaşık 25 gündür, çalıştıkları inşaatın bodrum katında oluşturdukları 17-18 kişilik 3 koğuşta yaşam mücadelesi veriyor.

*7-8 aydır bu inşaattayız. 9 Mart'ta bizim konsolosluk müteahhit tebligat yapmış. Ama bize bilgi verilmedi. Adımız konsolosluğumuza bildirilmediği için Türkiye'ye dönemedik.

*17 Mart'ta burada sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Müteahhit kapıyı çekti gitti, bizi burada bıraktı. Gelmiyor, gitmiyor. Gereken büyüklüğü yapmıyor.

*Üstüne üstlük vizemiz bittiği için cezalı duruma düştük. Her birimiz 500 bin dinar yani 3 bin lira para bizden çıkacak. 25 gündür çalışamıyoruz. Maaş veren de yok.

SAVAŞ GÖRENLER VAR

Arkadaşların hepsi gurbetçi. Kimi 10 yıldır, kimi 20-25 yıldır yurt dışında inşaatlarda çalışıyor. Libya'da savaşı, Irak'ta, Lübnan'da savaşı görenler var.

*Rusya'da uçak düşürme olayından sonraki zorlukları yaşayanlar var. Bunları hepimiz tattık ama buradaki gibi hiç mağdur olmadık. Hiçbir yerde böyle yüzüstü bırakılmadık. Burada işin kötü yanı, hem parasızız, hem mağdur durumdayız ama hiç bir şey yapamıyoruz