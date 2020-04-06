7. Koğuştaki Mucize ABD ve Fransa’da Netflix’ten en çok izlenen film oldu

06 Nisan 2020 Pazartesi, 06:00

Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği, 1983 yılında sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan, haksız yere hapse atılan Memo’yla yedi yaşındaki kızı Ova’nın tekrar birbirlerine kavuşmaya çalışmalarını anlatan 7. Koğuştaki Mucize, geçen yıl 5 milyon 316 bin 933 seyirci tarafından izlenmiş ve 2019’un en çok izlenen filmi olmuştu.

Film önce ABD’nin ardından Fransa’nın listelerinde birinci sıraya yerleşti. Netflix Fransa, filmde sıkça geçen 'Lingo Lingo'yu tweet’ledi ve 100 binin üzerinde beğeni aldı. Bir Kore uyarlaması olan filmin başrolünde Aras Bulut İynemli ve çocuk oyuncu Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.