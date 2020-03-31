ABD'de koronavirüs kaynaklı ölümler 3 bini geçti

31 Mart 2020 Salı, 05:44

Johns Hopkins Üniversitesi, ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son verileri yayınladı.

Buna göre ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı olarak 3 bin 8 kişi hayatını kaybetti ve vaka sayısı da 163 bin 429'a ulaştı.

Geçen hafta bilanço rakamlarında Çin ve İtalya'yı geçen ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü konumuna gelmişti.