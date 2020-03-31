ABD'de koronavirüs kaynaklı ölümler 3 bini geçti
Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yayınlanan güncel verilere göre ABD'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümler 3 bini geçti.
Johns Hopkins Üniversitesi, ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son verileri yayınladı.
Buna göre ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı olarak 3 bin 8 kişi hayatını kaybetti ve vaka sayısı da 163 bin 429'a ulaştı.
Geçen hafta bilanço rakamlarında Çin ve İtalya'yı geçen ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü konumuna gelmişti.
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