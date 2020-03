AB'den seyahat kısıtlaması teklifi

Von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “AB Komisyonu, sınırlardaki önlemler ile ilgili kendi prensiplerini sunuyor ve AB’ye yapılacak tüm gerekli olmayan seyahatlere geçici kısıtlama getirmeyi teklif ediyor” diye konuştu.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



1?Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



2?Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0