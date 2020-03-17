AB'den seyahat kısıtlaması teklifi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerine girişlere 30 günlük kısıtlama getirmeyi teklif ettiklerini belirtti.
Von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “AB Komisyonu, sınırlardaki önlemler ile ilgili kendi prensiplerini sunuyor ve AB’ye yapılacak tüm gerekli olmayan seyahatlere geçici kısıtlama getirmeyi teklif ediyor” diye konuştu.
The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020
1?Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity
2?Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin sınırlarını kapatmaya hazır olduğunu açıkladı. Kısıtlama, evlerine dönmek isteyen Finlandiya vatandaşları ve ülkede yaşayan ve çalışan yabancılar için geçerli olmayacağı kaydedildi. Helsingin Sanomat gazetesi, sınırın 13 Nisan’a kadar kapalı olacağını bildirdi.
Daha önce Avusturya, Macaristan, Çekya, Danimarka, Polonya, Litvanya, Almanya ve İsviçre, sınırlarında kontrol uygulamaya başladıkları konusunda AB Komisyonu’na bilgi vermişti.
AB Komisyonu temsilcisi, basın toplantısında, “Sınırlardaki kontrol, 10 günlük süre için derhal uygulanmaya konabilir ve ardından en fazla 2 aylık süreyle uzatılabilir” diye konuştu.
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