Abdurrahim Albayrak derbide kime sarıldı paniği!

23 Mart 2020 Pazartesi, 13:52

Spor dünyası Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasıyla adeta şoke oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Albayrak'ın bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs testinin pozitif çıktığının belirtilmesinin ardından zihinlere Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "Abdurrahim Beyle Beşiktaş maçında beraberdik" sözleri geldi.

Albayrak'ın teknik direktör Fatih Terim, yöneticiler, gazetecilerle tokalaştığı, kucaklaştığı, hatta bazıları ile öpüştüğü de biliniyor.

Nitekim Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş derbisi öncesi sık sık Florya'da bulunmuş, maç saatinde ise futbolcuları statta karşılamış, yine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi olmak üzere Siyah-Beyazlı yöneticiler ve TFF üyeleriyle VIP locasında sohbet etmişti.