Açılış da çevrimiçi!

03 Mayıs 2020 Pazar, 06:00

Koronavirüs salgını nedeniyle bazı festivaller ve onların açılışları çevrimiçi bir şekilde yapılmaya başlandı. Bu yıl 15. İşçi Filmleri Festivali de bunlardan biri. Festival normal şartlarda 4 ilde açılışını yapıp daha sonra yıl içinde diğer illeri de dolaşıyordu.

Ancak bu yıl ilk kez geleneksel izleyicisinin de dışına çıkacak. Festivalde bu yıl 33’ü yerli toplam 41 film gösterilecek. Festivalin çevrimiçi olması söyleşilere ve atölyelere de engel olmamış. Resmi internet sitesinde (www.iff. org.tr) yer alan festival kitabıyla program takip edilebiliyor.

15. İşçi Filmleri Festivali’nin açılış gecesi de önceki gün YouTube üzerinden yapıldı. “Evde Kalamayanları Gör” sloganıyla yapılan galada özel konuklar yer aldı. Bunun yanı sıra açılış filmi olarak Fatih Pınar’ın “Kaza Değil Cinayet” filmi gösterildi.

Açılış gecesini ilk 12 saatte 15 bin kişi izledi. “Salgın boyunca ücretli izin verilsin, işçiler de evde kalabilsin” denilen gecenin sunuculuğunu Alican Yücesoy yaptı. Yücesoy’un ilk konuğu festival düzenleme komitesi adına yönetmen Sevim Işık oldu. Işık programa elindeki sarı toz beziyle bağlanarak kadınların ev içi emek ve erkek şiddetine ses çıkarmak adına yaptıkları protestoyu işaret etti.

Festival hakkında bilgi de veren Işık, “Evde kalamayanların yanı sıra salgın bahanesiyle işten atılan ya da ücretsiz izinlere çıkarılanların, geliri olmayanların, ev içi emeği yok sayılan, şiddet gören kadınların, çocukların ve LGBTİ bireylerin de sesi olmak istedik” diye konuştu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da açılış yayınına bağlandı. Çerkezoğlu, DİSK’in 1 Mayıs yürüyüşünün engellenmesine dair konuştu. Festivalin ilk günden itibaren işçi sınıfının gerçek sorunlarıyla sinemayı ve sanatı buluşturduğunu ifade eden DİSK Başkanı, festivalde emeği geçenleri selamladı.

Açılış gecesinde festivalin her yıl kamera arkasında çalışan bir sinema emekçisine verdiği plaket de sahibini buldu. Plaket, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz’a verildi.

Geceye Burcu Yeşilbaş, Şanışer, Kardeş Türküler ve Metin-Kemal Kahraman şarkılarıyla dahil oldu. Oyuncu Mert Fırat katılarak Nâzım Hikmet’in 1925 yılında yazdığı ve yeni ortaya çıkarılan “İstanbul’da 1 Mayıs” şiirini okudu.