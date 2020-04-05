Açlık grevindeki avukatlar ölüm orucuna başladı

05 Nisan 2020 Pazar, 13:57

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) tarafından düzenlenen online konferansta tutuklu avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın ölüm orucuna başladıkları belirtildi.

“BU SİSTEM BİZLERİ KATLEDİYOR”

Online konferansta ÇHD tarafından yapılan açıklamada, “Biz bu açıklamayı yazarken dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 54,226 olarak açıklanmıştı. Biz bu açıklamayı yazarken baskı ve yasaklara karşı direnen Helin Bölek son nefesini vermişti. Koronavirüsünden ölenleri ve Helin'i arka arkaya saymamız ilk anda kulağınızı tırmalayabilir. Tırmalamasın. Biz bir bağlantısı olduğuna inanıyoruz. Zira koronavirüsünden hayatını kaybeden insanların ölümünü doğal ölüm olarak kabul etmiyor, azgın kapitalizmin kitlesel katliamı olarak okuyoruz. Helin'in ölümü de başka bir yerden açıklanamaz. Bu sistem bizleri, hepimizi, öyle ya da böyle katlediyor. Mücadelemizi bu bilinçle yürütmeyi avukatlık mesleğinin gereği kabul ediyoruz. Bizler ÇHD’li avukatlarız. Ve bu coğrafyada kurulduğumuz günden bu yana işçilerin, emekçilerin, ezilen halkların yanında ve zorbaların karşısında mücadele etme bilinci ile hareket ediyoruz” denildi.

“BU ŞARTLAR ALTINDA KUTLAMAYI KABUL ETMİYORUZ”

Açıklama şöyle devam etti:

“Bugün 5 Nisan, bugün Türkiye'de avukatlar günü. Hukukun olmadığı, yargılamaların birer parodiye dönüştüğü, binlerce tutuklu ve hükümlünün hapishanelerde ölüme terk edildiği bir ülkede bugün avukatlar günü. Bu şartlar altında hiçbir kutlamayı kabul etmiyoruz! 8 meslektaşımız, derneğimizin başkanı da dahil olmak üzere bugün hala hapishanede. Kendileri ile görüşme olanaklarımız gün geçtikçe sınırlanıyor. 4'ü bugüne kadar açlık grevini sürdürmekte idi. Sağlıkları için endişeliyiz. Onlar da – taşıdıkları yük yetmezmiş gibi – bizlerin, ailelerinin, müvekkillerinin sağlıkları için endişeli. Meslektaşlarımızın talepleri çok net. İlk günden beri paylaşıyoruz. En özlü ifadesi ile adalet istiyorlar! Bu taleple Ebru Timtik 90 günden fazla, Aytaç Ünsal, Oya Aslan ve Barkın Timtik 60 günden fazladır açlık grevinde. Hükümet cenahı ise, bırakın talepleri karşılamaya yanaşmayı, adaletsizlik zincirine yeni halkalar eklemekten geri durmuyor. Sözde bir infaz yasası tartışılıyor. Arkadaşlarımız ve binlerce politik tutuklu ve hükümlü kapsam dışına itiliyor, koronavirüs karşısında hiçbir koruyucu mekanizmaya sahip olmayan hapishanelerde ölüme terk edilmek isteniyorlar.

“AÇLIK GREVLERİNİ ÖLÜM ORUCUNA DÖNÜŞTÜRDÜLER”

Gelinen bu aşamada derneğimizin üyesi meslektaşlarımız Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal, açlık grevlerini ölüm orucuna dönüştürmeye karar vermişlerdir. Bugünün özgün koşulları nedeniyle bu durumu kamuoyu ile kendilerinin paylaşabileceği bir kanal olmadığından, ÇHD olarak kamuoyunu bilgilendirme görevini üstleniyoruz. Biz kaygılıyız ama daha çok da öfkeliyiz. Bugün 5 Nisan, Ebru ve Aytaç ölüm orucunda! Hiçbir kutlamayı kabul etmiyor, 5 Nisan'ın bir mücadele günü olduğunu tüm hukuk kurumlarına anımsatıyoruz! Tüm duyarlı kamuoyuna çağrımız, ölümlere engel olmak için, adalet talebine sahip çıkmalarıdır.”

8 AVUKAT AÇLIK GREVİNE BAŞLAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl açılan bir davada ÇHD ve HHB üyesi 20 avukat için toplamda 159 yıl hapis cezası verilmesi üzerine ÇHD ve HHB üyesi avukatlardan 8’i, “Gizli tanık aldatmacası, itirafçılık/iftiracılık, SEGBİS dayatması, delilsiz, varsayımlara, soyut iddialara dayalı hüküm kurma, ceza yargılama ilkelerinin yok sayılması ile görünüşte bile adil olmayan yargılama oyunları son bulsun” talepleriyle açlık grevine başlamıştı.

Avukatların istinaf başvurusu da reddedilmişti.