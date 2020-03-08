Adalar'ın simgesi mimoza ağaçlarına dokunana ceza

08 Mart 2020 Pazar, 09:23

Bahar aylarında açan sarı çiçekleri ve güzel kokusuyla dikkati çeken mimoza ağaçlarının dalları kırılarak sokaklarda satılmasına karşı birleşen Ada sakinleri, "Mimoza vazoda küser oysa dalında herkese gülümser" sloganıyla herkesi mimoza ağaçlarını korumaya davet ediyor.

Evlerinin bahçelerindeki ve mahallelerindeki mimoza ağaçları kırılan Ada sakinleri, mimozaları ve Adalar'ın doğal güzelliklerini korumak için platform oluşturdu.

Neredeyse her yıl yaşanan ağaç katliamını durdurmak için çalışan gönüllüler, Kaymakamlık, Adalar Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerin ardından kendi imkanlarıyla bastırdıkları broşürler ve sosyal medyadaki paylaşımlarla konuya dikkati çekmeye çalışıyor.

Kampanya hakkında konuşan grubun sözcülerinden Eva Kent, dünyada 300'e yakın çeşidi olan mimozanın en güzel türlerinden birinin Adalar'da yetiştiğini söyledi.

Prens Adaları'na özgü bu nadide ağaçların baharın gelişiyle insanlar tarafından adeta "yağmalandığını" ifade eden Kent, "Ağaçlar hunharca kesilerek, dalları paramparça edilerek İstanbul'a götürülüp satılıyor. Her yıl yaşanan bu yağmaya karşı, mimoza ağaçlarını korumak isteyen bir grup Adalı olarak bu gidişata dur demek için çeşitli aktivitelerle farkındalık yaratmaya çalışıyoruz." dedi.

"MİMOZA AĞAÇLARINI GÖRMEYENLER ÇİÇEKLERİ SATIN ALIYOR"

İnsanların çoğunlukla mimozaların nereden ve hangi şartlarda getirildiğini bilmeden çiçekleri satın aldıklarını belirten Kent, kampanyayla bu konuda da bir bilinç oluşturmak istediklerini ifade etti.

MİMOZALARI SATIN ALAN KİŞİLERE SESLENEN KENT, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"O mest eden kokusunun eşliğinde kimse mimozaların nasıl koparıldığını, koparılırken kırılgan dallarının ne hale geldiğini düşünmüyor. Çiçek açar açmaz korsan çiçekçiler tarafından hoyratça dalları kırılan ağaç küsüyor, bir daha da çiçek açmıyor, kuruyor. Sabahın en erken saatlerinde ya da akşamüzeri alacasında nazlı nazlı dalında salınan mis kokulu mimozalar, hoyratlıkla dalları kırılıp yağmalanarak, üç kuruşa satılmak üzere simsiyah torbalara, kirli çuvallara, arabalara dolduruluyor. Yoluna yoluna sakat bırakılan mimoza ağaçlarını görmeyenler de bu nazlı çiçekleri demet demet satın alıyor."

"MİMOZA AĞAÇLARINA ZARAR VERENLERE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK"

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm İstanbulluları mimozalara sahip çıkmaya çağırarak, uyarılara rağmen mimoza ağaçlarına zarar verenler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulayacaklarını kaydetti.



