Adalet Bakanı Gül: Duruşmalar 30 Nisan'a kadar ertelendi

30 Mart 2020 Pazartesi, 13:11

Adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının üçüncüsü gerçekleşti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığındaki toplantıya, HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci daire başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı.

Toplantı sonrası Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüs salgınına karşı cezaevlerinde alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gül şunları söyledi:

“CEZAEVİ PERSONELİ EVİNE GÖNDERİLMEYECEK”

Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak. Kamuya ait yerlerden de yararlanılması hususu değerlendirilmektedir. Kurumsal olarak alt yapıyı hazırlamış durumdayız.Bir diğer gelişme de telefon görüşmesinde, görüntülü görüşme imkanını sağlamak adına çalışmanın başlamasıdır. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle mevzuat altyapısı tamamlanmaktadır. Böylece sadece görüntülü görüşme değil, mektup, kantin, doktor gibi pek çok işlem daha çabuk görülecektir.

CEZAEVLERİNDE GÖRÜŞ ZORUNLULUK HALİNDE

Hükümlü ve tutukluların dışarıyla temasını kesmek için aldığımız tedbirler çerçevesinde, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan bir başka kuruma yapılan nakiller, kurum dışı çalışma ve iş yurdu faaliyetleri, birden fazla koğuşla birlikte yapılan toplu faaliyetler, aile görüşme odalarının kullanımı, ceza infaz kurumlarında anneleriyle kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ve çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulaması iki hafta süreyle ertelenmiştir. Tutuklu ve hükümlü yakınları ancak zorunluluk varsa ve Cumhuriyet Başsavcılığı uygun görürse ziyaret yapabilecektir. Avukatlar da zorunlu durumlarda maske, eldiven gibi tedbirler alarak sadece kapalı görüş gerçekleştirebileceklerdir. Bu tedbirlerin ne kadar süreyle devam edeceğini Bilim Kurulunun tavsiyeleri belirleyecek.

ADLİYEDEKİ ÖNLEMLER

Bir diğer konu da her gün yüz binlerce insanın giriş çıkış yaptığı adliyelerde ve icra dairelerindeki insan sirkülasyonunu durdurmaktır. Yasa çıkar çıkmaz HSK bir çalışma yaptı. Tutuklu ve acil işler, yürütmenin durdurulması ve acele işler haricinde tüm duruşmalar ertelenecek.30 Nisan'a kadar duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelenmiştir.Avukat arkadaşlarımıza 6 Nisan itibariyle CMK alacaklarına yönelik tüm ödemeler başsavcılıklara ulaştırılacaktır. Tüm yargı çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

KORONA SORUŞTURMALARI

Salgın hastalık tehlikesinden ortaya çıkan sıra dışı süreci fırsata çevirmek isteyenlerin karşısında hukuk vardır. Corona karşısında cumhuriyet başsavcılıkları toplumun sağlığını sağlamak için 459 kişi hakkında soruşturma başlatmıştır. Yine sosyal medyada manüpülatif haberlerle ilgili olarak 385 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide eden 8 kişi, karantinaya aykırı olarak 11 kişi, stokçuluk kaçak maske satmak gibi suçlar karşısında 55 kişi hakkında soruşturma işi yapılmıştır."