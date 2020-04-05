'Ahlat'taki Saray inşaatı tam gaz devam'

05 Nisan 2020 Pazar, 11:31

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, sosyal medya hesabında yaptığı fotoğraflı paylaşımda, “Bitlis ahlatta’ki saray inşaatı tam gaz devam.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal ettiği ancak farklı bir teklif içinde Meclis’e getirilen ve Van Gölü kıyısında inşaası süren saraya ilişkin AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan “Adliye Sarayı da var. Saray deyince siz ne anlıyorsunuz? Biz milletin evi olarak görüyoruz” demişti.

Meclis'ten AKP ve MHP'lilerin oylarıyla geçirilen Ahlat Sarayı inşaatı devam ederken, Erdoğan geçtiğimiz hafta koronavirüsle mücadele kapsamında yaptığı açıklamada "dar gelirlilere yardım" amacıyla bir kampanya başlatıldığını ve açılan banka hesapları ile SMS üzerinden bağış yapılacağını açıklamıştı.