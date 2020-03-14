Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıkladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi yayınlandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koronavirüsle mücadelede etkinliği artırmak amacıyla yeni tedbirleri içeren genelge yayınlandı.Genelgede açıklanan tedbirler şöyle sıralandı:
Kronik hastalığı nedeniyle raporla ilaç alan hastaların 1 Mart'ta sona eren sağlık raporları bir sonraki açıklamaya kadar geçerli sayılacak.
Yurt dışına zorunlu çıkacak personelden, göreve başlamadan önce sağlık raporu istenecek.
Bakanlığa bağlı kuruluşlarda engelli, yaşlı, kronik rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkışına izin verilmeyecek, ziyaretler ertelenecek.
Koronavirüs önlemleri kapsamında İŞKUR aracılığıyla yapılan kamu işçisi alımı başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Yurt dışından gelip hastalık şüphesi bulunanlara 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenecek, iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak.
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