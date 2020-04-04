Akar: Haftada 1 milyon maske, 5 bin tulum, 5 bin litre dezenfektan üretiliyor
Milli Savunma Bakanı Akar, "Dikimevi Müdürlüklerince haftada 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikasınca 5 bin litre dezenfektan üretiliyor" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milli imkan ve kabiliyetleri kullanarak çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine başladıklarını belirterek, "Şu an itibarıyla Dikimevi Müdürlüklerince haftada toplam 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce de haftada 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan üretilmektedir" dedi.
Akar, "MKEK tarafından haftada çeşitli tipte 2.5 milyon maske ve 100 bin tulum üretimi için çalışmalarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Canlı yayında olduğunu unutup sigara yaktı!
- Vaka sayısında ikinci olan ilde uyarıları dinlemediler!
- İBB toplu ulaşımda maske dağıtmaya başladı
- Bakan Koca, Bahçeli'nin önerisini canlı yayında reddetti
- Doktor Öz., Nusret'in cinsel ilişki sorusuna yanıt verdi
- Show TV gerçek olmayan paylaşımı haber yaptı!
- Polise tepki gösterdi, 392 lira ceza yedi
- Koronavirüsü yendi! Bu görüntüleri paylaştı
- Denetimde servis sürücüsüne ceza yağdı!
- Karantina altında olan Boris Johson ilk kez görüntülendi